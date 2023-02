Thiago Motta: “Che emozione la vittoria contro la Fiorentina, per me e per i ragazzi. Non voglio fermarmi”

L’allenatore del Bologna Thiago Motta è tornato a parlare del successo contro la Fiorentina, ricordando la sua gioia in conferenza stampa: “La vittoria a Firenze è stata una grande emozione, soprattutto per come l’abbiamo ottenuta. Felicissimo per i ragazzi che hanno meritato lottando dall’inizio alla fine“.

Ma il Bologna vuole proseguire questo momento positivo, senza porsi troppi limiti, come conferma lo stesso allenatore: “Non voglio fermarmi qui, anche se mi sento già migliorato. Veniamo da una prestazione fantastica dove abbiamo giocato bene, ma è soltanto la strada giusta e non dobbiamo restare fermi”.