Thiago Silva: da sogno per la Fiorentina a campione d’Europa col Chelsea. E adesso arriva pure il rinnovo

Thiago Silva rinnova con Chelsea. Dopo la conferma di Tuchel, il club londinese blinda uno dei protagonisti della splendida stagione culminata con la vittoria in Champions League appena una settimana fa. Il difensore brasiliano, arrivato al termine della passata stagione a parametro zero dal Paris Saint-Germain, ha ufficialmente rinnovato fino al 2022. L’ex Milan ha collezionato quest’anno con i Blues 34 presenze e due gol.

E pensare che un anno fa si fantasticava su un suo possibile arrivo in Italia, in maglia viola oltretutto. Per la Fiorentina è sempre stato un sogno e col senno di poi Thiago Silva non si sarà certamente pentito di aver preso il volo destinazione Londra piuttosto che quello diretto a Firenze.