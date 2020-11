Il vicepresidente del FLAMENGO su Pedro: “Il club farà il massimo sforzo per acquistarlo”

Il ritorno in patria ha fatto davvero bene a Pedro, attaccante della Fiorentina che lo scorso gennaio è tornato a giocare in prestito in Brasile. Nel Flamengo il brasiliano sembra esser rinato calcisticamente, facendo di fatto la fortuna del club sudamericano che infatti farà di tutto per acquistarlo a titolo definitivo dalla Fiorentina. ll vicepresidente del Flamengo, Marcos Braz, ha parlato così dell’attaccante brasiliano in prestito dalla squadra di Commisso: “Il suo acquisto è importante. I numeri parlano da soli. Il Flamengo farà il massimo sforzo per acquistarlo. Stiamo già parlando con la Fiorentina”. Operazioni simili sono già state fatte in passato dal club brasiliano, come nei casi di Arrascaeta, Gabigol, Gerson. Il prestito del brasiliano scade a dicembre e secondo gli accordi i carioca devono ancora versare 10 milioni di euro dopo i due versati per il prestito. Vedremo chi vincerà il tiro alla fune tra Flamengo e Fiorentina.

