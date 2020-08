Toccafondi: “Professori e luminari possono anche dirci come uscire da questa situazione che porterebbe il Franchi all’abbandono? Altrimenti fanno come qualche samurai sull’isoletta a cui nessuno ha detto che la guerra è finita”

Il deputato, che ha aderito al progetto di Italia Viva, Gabriele Toccafondi, non è sulla stessa linea del professor Guerrieri sullo stadio della Fiorentina e commenta: “Nessuno mette in dubbio che l’Artemio Franchi sia un patrimonio da tutelare. Ma che ci sia bisogno di uno stadio dove da tutti i settori si veda bene e comodamente una partita è un’esigenza per tutti. C’è poi un dato di fatto: una proprietà che vuole investire soldi privati nella casa della Fiorentina. Se decideranno, legittimamente, di costruire un nuovo impianto, il Franchi resterà in abbandono. Dobbiamo dirlo se vogliamo essere seri, perché i soldi pubblici per ristrutturare un impianto inutilizzato non ci sono”.

Poi aggiunge: “Ringraziamo professori, luminari e alti funzionari di averci ricordato l’ovvietà che la legge vada rispettata. Possono anche dirci come uscire da questa situazione che porterebbe il Franchi all’abbandono? Altrimenti – e lo confermo visto che qualcuno si sente “amareggiato” – fanno come qualche samurai sull’isoletta a cui nessuno ha detto che la guerra è finita”.