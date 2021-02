Toh, chi si rivede! Contro l’Inter torna ad arbitrare la Fiorentina il direttore di gara (contestato dai bianconeri) del trionfo in casa della Juventus

Fiorentina-Inter in programma domani sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze con inizio alle ore 20.45 sarà diretta nientemeno che da Federico La Penna di Roma.

Diciamo nientemeno perché è lo stesso direttore di gara del trionfo viola in casa della Juventus. Una gara quella, ricca di contestazioni e con alcuni episodi che hanno fatto arrabbiare i bianconeri.

Nonostante quel successo, lo score con i viola non è propriamente esaltante, ma comunque in equilibrio: una vittoria, due pareggi e una sconfitta. La sconfitta è il 5-2 rimediato a Cagliari la scorsa stagione. In questo campionato ha diretto, oltre al match con la Juve, anche Parma-Fiorentina (0-0) dove non ha concesso un rigore ai viola per atterramento in area di Ribery che, addirittura, è stato ammonito per simulazione. Dopo quella partita, Iachini è stato esonerato dai viola.