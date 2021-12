Tonfo casalingo per il Marsiglia di Lirola e Gerson

Tonfo casalingo per il Marsiglia dell’ex Fiorentina Pol Lirola. Nonostante gli uomini di Sampaoli questo pomeriggio ospitassero al Velodrome Il Brest, squadra di metà classifica, adesso c’è il rischio di dire addio definitivamente allo scudetto. Padroni di casa che passano in vantaggio grazie alla rete di un’altra conoscenza viola: è Gerson, ex centrocampista della Fiorentina di Stefano Pioli, che con un preciso tiro al sette mette la gara in discesa per i suoi. Ma cosi non è.

Nella ripresa comincia la rimonta ospite. Gol del pari che arriva grazie ad una rete su rigore di Faivre, altro gioiellino seguito da tempo dai viola e dal Milan. Il colpo definitivo arriva al 70′ con Honorat che regala i 3 punti al Brest e affossa i padroni di casa. Per l’ex terzino spagnolo, entrato nella ripresa dopo il pareggio degli ospiti, una prestazione incolore condita anche da un errore nella rete decisiva. Dopo questa sconfitta il Marsiglia resta secondo in classifica ma a 13 punti dalla capolista Paris Saint Germain.