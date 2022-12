Toni a Kickoff Speciale Mondiali dal Pengwin: “Al Bayern Monaco Van Gaal voleva fare fuori me e Ribery. Marocco? Attenzione all’orgoglio del Canada”

Come ogni sera in diretta sul canale Twitch del Pengwin è andata in onda la puntata di Kickoff Speciale Mondiali, dove l’ex attaccante della Fiorentina Luca Toni ha parlato svelato alcuni retroscena sulla sua carriera: “Quando nel 2012 mi trasferii a Dubai, nell’Al-Nasr, trovai un’atmosfera stranissima. Al di là del caldo torrido, gli stadi erano sempre vuoti tant’è che all’inizio pensavo si giocasse a porte chiuse. Non fu un’esperienza indimenticabile e infatti pochi mesi dopo tornai in Italia, proprio alla Fiorentina”.

E poi un altro aneddoto di quando giocava nel Bayern Monaco: “Appena arrivato ebbi dei problemi con van Gaal. Lui voleva fare fuori sia me che Ribery, ma non ci riuscì anche perché eravamo dei giocatori importanti. Di van Gaal non mi piaceva neanche il modo di rapportarsi ai calciatori, diciamo che non ho esattamente un bel ricordo di lui”.

E infine su Canada–Marocco di oggi pomeriggio, che vedrà protagonista il giocatore della Fiorentina Sofyan Amrabat: “Prevedo diversi gol e in generale una partita non facile per il Marocco. Il Canada finora è stato troppo brutto, quindi mi aspetto che provi a fare la partita per salvare almeno l’onore e non chiudere a zero punti”.