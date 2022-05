Toni: “Vlahovic è nervoso, ma non sta facendo male. Giocare alla Juve e alla Fiorentina sono due cose diverse”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Luca Toni ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Mi dispiace vedere Vlahovic così nervoso in campo. Il suo stato d’animo non è ottimale, si vede, e lo confermano anche le parole di Allegri. Per me, comunque, non sta facendo male e ha portato un grande entusiasmo. Non è facile ritrovare tranquillità, ma serve soltanto quello. Certo è che giocare alla Juventus e giocare alla Fiorentina sono due cose diverse. In bianconero hai meno tempo e devi portare risultati immediati. Secondo me non è stanco, paga soltanto la pressione della “big”, ma deve solo lavorare per migliorare e stare tranquillo”.