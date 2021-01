Torino-Fiorentina: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Comincia contro il Torino il girone di ritorno per la Fiorentina di Cesare Prandelli, reduce dalla vittoria interna contro il Crotone per 2-1. I granata invece in questa stagione non hanno mai vinto tra le mura amiche dello Stadio Olimpico Grande Torino, incassando solo 5 pareggi e 4 sconfitte (ultimi per punti fatti in casa). Questa partita sarà la seconda sulla panchina del Torino per Davide Nicola, subentrato all’esonerato Marco Giampaolo. Fischio d’inizio che sarà dato dall’arbitro Di Bello alle ore 20.45. Come di consueto Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale, con lo spazio alle pagelle e alle voci dei protagonisti a fine partita. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

