L’ex difensore del Torino Giacomo Ferri ha parlato a Radio Sportiva in merito a Kevin Bonifazi, oggetto del desiderio della Fiorentina per questa sessione di mercato: “Ha fatto molto bene quando è stato prestato alla Spal. Poi dopo il ritorno al Torino ha giocato poco perché Mazzarri ha fatto altre scelte in difesa. Tuttavia non lo venderei, perché ha tanta qualità. E’ un ragazzo giovane e può avere davanti altri 10 anni di Toro“.