Torino, sfuma Gabriel per la porta: possibile sacrificio per Dragowski?

Sfuma definitivamente la pista Gabriel per il Torino, e la Fiorentina osserva interessata. Secondo il giornalista Michele Criscitiello, il portiere brasiliano lascerà il Lecce ma non per approdare in Piemonte bensì per tornare in patria, al Curitiba.

Di conseguenza il Torino deve virare su alti obbiettivi per la porta, ed è qui che entra in gioco la Fiorentina. I granata avevano già messo nel mirino Dragowski, ma non erano arrivati alla cifra di 8 milioni richiesta dai viola. Ora però, con Milinkovic-Savic in partenza, la questione portiere diventa prioritaria e non è da escludere che il Torino faccia un sacrificio per Dragowski accontentando la Fiorentina.