Torna grande Fiorentina! Oggi in Turchia per raggiungere di nuovo i quarti in Europa dopo otto anni

I quarti di finale di una coppa europea mancano a Firenze dalla stagione 2014-15. Questo solo uno dei motivi, come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, che rendono la partita di stasera contro il Sivasspor dal sapore speciale in casa Fiorentina. C’è voglia di tornare protagonisti ed entrare nelle otto squadre di Conference League è il primo passo stagionale per farlo. C’è poi la Coppa Italia, con una finale che passa dalla doppia sfida alla Cremonese, ma la testa adesso è in Turchia, dove l’insidia può essere dietro l’angolo.

C’è da dire che, in caso di passaggio, le partite saranno ben nove partite in ventinove giorni nelle tre competizioni. Un tour de force al quale tutti sperano di partecipare a Firenze, in casa come in trasferta. Oggi ci saranno venti eroi viola a Sivas a portare in alto i colori viola, sperando di rivedere presto la marea viola in viaggio. Due risultati utili su tre. Torna grande Fiorentina!