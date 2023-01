Torna la Serie A e tornano anche i problemi: il Governo convoca Dazn

Torna la Serie A e tornano i problemi nel riuscire a vedere le partite delle squadre del cuore. Nella serata di ieri, infatti, ci sono stati diversi disservizi di Dazn nella visione di Inter-Napoli e Cremonese-Juventus. Molti utenti si sono lamentati sui social per non riuscire a collegarsi alla diretta.

Per questo motivo, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato una tavola rotonda con Dazn, a cui parteciperanno anche il ministro dello Sport Andrea Abodi ed i vertici della Serie A. Per il 10 gennaio è previsto l’incontro fra il Governo e l’emittente inglese.