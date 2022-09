Torna l’ora delle rotazioni? La Fiorentina ha anche un impegno europeo decisivo da mettere in conto

La legge delle rotazioni colpisce tutte le squadre impegnate in Europa, soprattutto nei pressi di un impegno già in qualche modo decisivo: è il caso della Fiorentina che giovedì volerà a Istanbul per giocare contro il Basaksehir. Buone chance di primo posto nel Girone A dipendono proprio da lì perché il gap con i turchi si è già materializzato con il passo falso all’esordio e finire a -5 renderebbe la strada quasi impraticabile (ricordiamo che le seconde dei gironi giocano anche i sedicesimi, le prime vanno direttamente agli ottavi).

Per questo la gara di oggi a Bologna dovrebbe, in quanto terza partita settimanale, presentare diverse novità: Italiano aveva scelto di puntare sulla gara con il Riga, presentando un undici quasi tipo, salvo purtroppo non ottenere lo stesso il risultato sperato. Oggi invece si dovrebbe tornare alle rotazioni, magari meno profonde rispetto a qualche settimana fa.