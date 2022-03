Torreira: “E’ un momento molto bello quello che sto vivendo e me lo godo. Con la Fiorentina abbiamo un obiettivo importante da raggiungere. E sul dente a San Siro…”

Il centrocampista della Fiorentina, Lucas Torreira, ha fatto ritorno in queste ore in Uruguay per rispondere alla convocazione della propria nazionale.

Il giocatore è ritornato sull’episodio singolare che lo ha visto protagonista a San Siro, quando si è tolto un dente dondolante durante la gara: “Sto bene. E’ stato un momento duro, non mi sono reso conto lì per lì di quello che mi è successo”.

Intanto il calciatore proveniente dall’Arsenal è andato a segno per due partite di fila: “E’ molto bello il momento che sto vivendo e me lo godo. In realtà ce lo godiamo con il club perché siamo in un momento della stagione molto buono. Abbiamo un grande obiettivo, quello di qualificarci ad una competizione europea, poi ci sarà anche la semifinale di ritorno in Coppa Italia contro la Juventus“.