Torreira: La Fiorentina aspetta la risposta. E se l’Arsenal si ammorbidisce, si brinda

Capitolo regista. La Fiorentina aspetta l’ultima risposta dell’Arsenal per la proposta fatta per Lucas Torreira: prestito con riscatto obbligatorio. Il giorno giusto, si legge su La Nazione, potrebbe essere quello di venerdì. La sensazione è che gli inglesi stiano iniziando ad ammorbidire la loro posizione, ovvero cessione a titolo definitivo subito, senza la stagione in prestito. Se ciò avvenisse l’accordo con la società viola si potrebbe finalmente concretizzare.

