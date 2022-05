Torreira, riscatto sì o no? Rivelato l’unico ostacolo reale

La qualificazione della Fiorentina a una delle coppe europee (Europa o Conference League) sarebbe fondamentale per cominciare a programmare gli investimenti per il futuro. Non tanto per i calciatori da acquistare, ma soprattutto per quelli da riscattare o cedere.

L’edizione odierna de La Repubblica si sofferma sul futuro di Lucas Torreira: per farlo diventare al 100% un giocatore della Fiorentina, la società dovrà versare all’Arsenal quindici milioni di euro come pattuito ormai quasi un anno fa.

Al di là delle voci sullo sconto, l’unico ostacolo reale – si legge – sarebbero le commissioni del procuratore dell’uruguaiano. La volontà di quest’ultimo sarà però decisiva e Torreira ha già fatto capire di volersi legare a Firenze e alla Fiorentina. E la prospettiva di giocare in Europa toglierebbe qualsiasi dubbio.