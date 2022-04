Torreira: “Tanto dolore e frustrazione per non essersi qualificati. L’infortunio mi porterà fuori dal campo per un po’ di tempo, ma mi fido dei miei compagni di squadra”

Non arrivano buone notizie sul fronte Torreira che ieri sera ha lasciato anzi tempo il campo contro la Juventus. L’infortunio del centrocampista della Fiorentina ha evidenziato una lesione di primo grado del muscolo trasverso dell’addome. Questa la reazione dell’uruguagio sui social:

“Tanto dolore e frustrazione per non essersi qualificati. A testa alta per aver lasciato tutto in campo e convinto che questo gruppo sia pronto per cose importante. Purtroppo non sono riuscito a finire la partita a causa di un infortunio che ho avuto nel primo tempo e questo mi porterà fuori dal campo per un po’ di tempo. Ma mi fido dei miei compagni di squadra che punteranno sempre alla vittoria.

Dalle sconfitte è quando impari di più. Adesso pensare al campionato con l’impegno di sempre”.