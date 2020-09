Totti: “De Rossi? Trovavo adeguata l’idea Fiorentina per lui. E’ carico e prontissimo”

Nelle scorse settimane Daniele De Rossi era stato accostato da Sky alla Fiorentina, come nuovo allenatore. Rocco Commisso ha scelto poi di puntare ancora su Giuseppe Iachini. Però Francesco Totti, in un’intervista rilasciata a La Repubblica, sull’ex compagno di squadra la pensa così: “Sento spesso Daniele, è carico come una sveglia per allenare, per me sarebbe prontissimo e trovavo adeguata l’idea Fiorentina. Che i club si affidano ai campioni del mondo è una tendenza nata dal successo di Zidane. Quando parla un allenatore che è stato un campione, lo spogliatoio ascolta perché lo rispetta. Naturalmente deve esserci una capacità tecnica, se il campione è un bluff viene scoperto e finisce tutto. Però il rispetto per il tuo passato ti garantisce un po’ di tempo in più, e Gattuso per esempio l’ha sfruttato benissimo”.

