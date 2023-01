Tra acciacchi e mal di pancia, neppure una partita intera. Zurkowski-Fiorentina, una storia mai iniziata

L’avventura con la Fiorentina di Szymon Zurkowski si è chiusa senza neppure essere cominciata. Il giocatore è in procinto di passare allo Spezia. Il polacco classe ’97, arrivato dal Gornik nel gennaio del 2019, si è trattenuto soltanto pochi mesi a Firenze mettendo insieme la miseria di 6 presenze per 87 minuti totali. Il centrocampista di Tychy non ha mai trovato una dimensione alla Fiorentina ed in Italia le uniche prestazioni degne di un commento sono quelle con la maglia dell’Empoli. Gli azzurri lo hanno avuto per 3 volte in prestito, con 69 gettoni, 9 reti e 4 assist. Grazie alle prove col club di Corsi Zurkowski ha ottenuto anche l’attenzione della Nazionale, prendendo parte, con 0 minuti, al Mondiale in Qatar.

Nessuno spazio per ‘Zurko’ in viola, tra acciacchi fisici continui, un pestone doloroso rimediato in ritiro a Moena e il mal di pancia da insoddisfazione post mercato. Non è un segreto che il calciatore volesse tornare all’Empoli, ma la squadra della Valdelsa non ha mai scelto di pagare la giusta cifra per il centrocampista, che è così rimasto alla Fiorentina. Per lui nell’attuale stagione due spezzoni, tra Cremonese e Juventus in campionato e Hearts e Riga in Conference League. Un elemento che ha iniziato l’annata ai margini della rosa per poi rimanerci, senza mai essere di fatto preso in considerazione.

Zurkowski chiuderà la militanza in viola senza aver avuto neppure una maglia da titolare alla Fiorentina. Una storia di fatto mai iniziata e che probabilmente si è prolungata anche troppo.