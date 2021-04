Tra allenatore, direttore sportivo, calciomercato e Viola Park: Commisso torna in Italia per decifrare il futuro della Fiorentina

Il ritorno in Italia di Rocco Commisso si sta avvicinando e con lui anche le decisioni importanti da prendere fin da subito per programmare la prossima stagione della Fiorentina. Il presidente americano tornerà a Firenze nei prossimi giorni, per stare accanto alla sua squadra e ai suoi ragazzi in un finale di stagione che nessuno si aspettava potesse essere così complicato.

Dopo il pareggio a Marassi l’aprile della Fiorentina proseguirà al Franchi contro l’Atalanta, poi la doppia trasferta a Sassuolo e Verona, per poi chiudersi con la supersfida a Firenze contro la Juventus. Avversari tosti, ma la salvezza passa anche e soprattutto dai punti che la squadra di Iachini riuscirà a strappare dalle non dirette concorrenti per la salvezza in questo mese.

E se sul campo c’è da conquistare il prima possibile una salvezza che possa far stare più tranquilli tutti, dall’altra c’è da mettere le carte in tavola per capire quello che sarà il nuovo progetto della società viola. Dopo due anni che entusiasmanti, almeno sul campo, non sono di certo stati, la voglia è quella di provare a rilanciarsi. Per farlo serve il nome del nuovo allenatore e chissà, quello di un direttore sportivo. Se con tutta probabilità Iachini lascerà spazio a qualcun altro infatti, Pradè non è ancora certo dell’addio. Magari affiancato, magari ancora da solo. Queste decisioni sono nelle mani della società e presto le sapremo.

Sarà anche l’occasione per cominciare a parlare di futuro con chi di dubbi ancora ne ha. A partire da Ribery, che dopo il post nostalgico di ieri alla sua famiglia sembra sempre più lontano dalla permanenza a Firenze, passando per Vlahovic e Dragowski sui quali le voci di mercato si sono fatte sempre più insistenti.

Un ritorno che servirà a seguire da vicino anche lo svolgersi della vicenda Viola Park, con ricorsi annessi e connessi. Intanto i lavori vanno avanti, come mostrato dal figlio Joseph qualche giorno fa. Il primo regalo dell’era Commisso a Firenze sta per essere impacchettato e Rocco vuole vederlo da vicino.

Agenda piena di impegni e un ritorno che servirà a decifrare quello che potrà essere il futuro della Fiorentina.