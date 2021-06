Tra la Copa América e le visite con la Fiorentina: le ultime su Nico Gonzalez

Nei giorni scorsi la Fiorentina ha definito dallo Stoccarda l’arrivo di Nicolas Gonzalez. L’argentino costerà alla Viola 23 milioni di euro più 4 di bonus, che lo renderanno l’acquisto più oneroso della storia della società gigliata. Il classe ’98 si trova in Brasile, dove sta giocando la Copa América con la sua Argentina. Nelle prime due partite, Gonzalez è partito titolare nel tridente offensivo in compagnia di Messi e Lautaro Martinez.

Contro il Paraguay, nella sfida in programma nella notte tra lunedì e martedì, l’ormai ex Stoccarda non partirà dal 1’. Il motivo è presto detto: contro l’Uruguay ha subito una botta che l’ha costretto alla sostituzione ed è difficile immaginarselo in campo anche a gara in corso. Il ct argentino Scaloni non vuole correre alcun rischio, anche se è bene specificare – visti i precedenti – che il problema non è di tipo muscolare. Al suo posto ci sarà uno tra Di Maria e Aguero.

Prima dell’ufficialità dell’acquisto da parte della Fiorentina, il giocatore dovrà sottoporsi alle visite mediche di rito e lo farà nei prossimi giorni, se non addirittura nelle prossime ore. Con la possibile presenza di un membro dello staff medico viola, che in caso di esito positivo darà il via libera per la definitiva chiusura dell’affare.