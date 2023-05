Tra l’amore per la Fiorentina ed una situazione sempre più delicata, Castrovilli raggiunge un altro obiettivo. Il 10 viola ed un futuro tutto da scrivere

Un legame con la Fiorentina mai nascosto e diventato sempre più profondo nel corso degli anni: Gaetano Castrovilli sta bene a Firenze e la maglia viola la sente sua. Il pugliese è finalmente rientrato in campo dopo il brutto infortunio da cui erano derivate tante preoccupazioni sul prosieguo della sua carriera. Ora ‘Castro’ è un’arma in più per la Fiorentina ed Italiano sta cercando di riproporlo come titolare ogni volta che ne ha l’occasione, consapevole della necessaria gestione del calciatore, al rientro da un consistente problema fisico.

Uno dei calciatori più talentuosi della rosa viola ed inevitabilmente uno dei più pagati. Castrovilli percepisce 2 milioni di euro netti a stagione (che potrebbero diventare 2.7 col raggiungimento di determinati bonus). Il contratto del classe ’97 con la Fiorentina scadrà però nell’estate del 2024. Ecco perchè è già altissima l’attenzione sul futuro del 10 gigliato e sulla necessità di chiarire quanto prima la sua posizione in viola.

La volontà del calciatore è chiara ed è quella di proseguire con la Fiorentina. Gli intenti del giocatore di Minervino Murge paiono andare di pari passo con quelli della dirigenza viola, al momento però non arriva nessun aggiornamento sul futuro di Castrovilli. Quella del fantasista gigliato, prodotto del settore giovanili del Bari e poi plasmatosi in viola, è ancora una storia tutta da scrivere. Intanto Castrovilli ha toccato quota 100 presenze con la Fiorentina e quello alla Sampdoria è stato il gol numero 10 in Serie A. Tempo di nuovi obiettivi e di alzare l’asticella: dopo il grande spavento ora Castrovilli vuole prendere per mano la Fiorentina.