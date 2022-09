Tre giovani giocatori della Fiorentina convocati con l’Italia U19 per le qualificazioni europee

Alberto Bollini, commissario tecnico dell’Italia U19, ha convocato 26 calciatori per il raduno fissato a Tirrenia mercoledì sera in vista delle qualificazioni per l’Europeo. Nell’elenco ci sono tre giovani della Fiorentina Primavera: Kayode, Favasuli e Amatucci.

Domenica 18 settembre sarà ufficializzata la lista dei 20 convocati per la prima fase del torneo continentale. L’Italia, inserita nel Gruppo 5, partirà lunedì 19 settembre alla volta della Polonia e farà il suo esordio mercoledì 21 (ore 12) a Rumia con l’Estonia. Sabato 24 settembre (ore 12) ancora a Rumia se la vedrà con la Bosnia ed Erzegovina e martedì 27 (ore 14) sarà di scena a Gdynia contro i padroni di casa della Polonia. Le prime due classificate del girone, insieme alla miglior terza classificata di tutti i gruppi, si qualificheranno per la Fase élite.