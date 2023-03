Tre le assenze di Italiano nella seduta odierna. Manca un nazionale, ma c’è un ritorno importante – FOTO

Pomeriggio di allenamenti per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che pochi minuti fa si è ritrovata al Centro Sportivo ‘Davide Astori’ per una seduta in vista del match di sabato contro l’Inter. La squadra ha svolto gli esercizi all’interno dello stadio Artemio Franchi, come la più classica delle rifiniture.

Assente ovviamente Salvatore Sirigu, la cui stagione è finita nell’allenamento congiunto contro il Seravezza. Come il secondo portiere viola, anche Luka Jovic non ha preso parte alla seduta, a causa del problema alle vie respiratorie che lo ha colpito nel ritiro della Nazionale. Il terzo non presente è stato Christian Kouamé, rientrato da poco dagli impegni internazionali e quindi anche in dubbio per la sfida di sabato.

Presente, invece, regolarmente Aleksa Terzic, che ha smaltito completamente l’infortunio all’adduttore e sarà abile e arruolabile per partita del Meazza.