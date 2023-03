Trevisani: “Cabral ci ha fatto vedere solo il 40% delle sue potenzialità. Complimenti a chi l’ha scovato e a chi gli ha dato fiducia”

Sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha parlato così dell’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral. Queste le sue parole sul brasiliano: “Secondo me attualmente ci ha fatto vedere il 30-40% del suo vero potenziale. In Serie A secondo me può arrivare ad essere un attaccante da 20 gol a stagione.

Gli serve trovare continuità, non fare 20 minuti, poi 50, poi 30… Se lo fa ha dei colpi interessantissimi di piede, di testa, in acrobazia, in attacco porta che sono da tenere d’occhio. Faccio i complimenti a chi l’ha scovato perché non lo conoscevo e a chi non l’ha defenestrato dopo le prime prestazioni così e così”