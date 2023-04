Trevisani: “Il fallo di Amrabat a Monza è rigore netto e non si discute, ma il gol della Juventus non può essere annullato dal VAR. Ancora troppa vaghezza in tema”

Il giornalista Riccardo Trevisani torna anche su Monza-Fiorentina e sul fallo di Amrabat che ha causato il rigore poi trasformato di Pessina. In particolare, paragona questo contatto con quanto accaduto in Juventus-Napoli. Ecco le sue parole a Cronache di Spogliatoio: “Il fallo di Amrabat su Dany Mota è rigore netto: arriva in ritardo e lo prende con i tacchetti sul corpo, non si discute. Il VAR, su contatti del genere, deve intervenire in maniera chiara e limpida, ma non su tutti”.

E aggiunge: “Di contatti come quello tra Milik e Lobotka in Juve-Napoli ce ne stanno 50mila. Un gol che arriva da un ‘fallo’ del genere non può essere annullato dal VAR, altrimenti interrompiamo ogni azione. Questo fa evincere la troppa vaghezza: è stata moviola in campo dopo un errore, quanto di peggio si possa vedere”.