Tri-ballottaggio classico per Italiano, che ancora non si fida del tridente costruito dal mercato di gennaio

Il mercato di gennaio ha dato e tolto alla Fiorentina ma sicuramente non ha stravolto le gerarchie di Italiano per quanto riguarda l’attacco, ancora poggiante su Gonzalez ma anche su Saponara e a tratti anche Sottil. Chi si aspettava di vedere subito all’arrembaggio Jonathan Ikoné è rimasto deluso: il francese è ancora nella sua fase di apprendimento e anche a Napoli dovrebbe partire dalla panchina. A giocarsi la maglia per il secondo esterno saranno questi tre dunque, con Saponara probabilmente favorito.

Davanti invece Cabral, nelle ultime settimane passato avanti a Piatek dopo la sua fase di inserimento dal punto di vista fisico: per vedere il brasiliano con Ikoné e Gonzalez la sensazione è che toccherà attendere l’estate e il ritiro di Moena. Nel frattempo i due nuovi volti di gennaio continuano a pedalare per vincere i rispettivi ballottaggi.