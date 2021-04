Tu quoque, Brute, fili mi. Commisso il ‘padre’ pugnalato in passato, il rinnovo adeguato per Vlahovic per evitare l’ennesima congiura

Tu quoque, Brute, fili mi! (“Anche tu, Bruto, figlio mio!”) è un’espressione latina attribuita a Giulio Cesare. Si narra che queste siano state le ultime parole da lui pronunciate in punto di morte, mentre veniva trafitto dai congiurati, riconoscendo fra i suoi assassini il volto di Marco Giunio Bruto. A dire il vero occorre fare una precisazione: in questo caso il termine fīlius non è da prendere alla lettera, ma nel significato più generico di persona cara o amata come un figlio. Bruto infatti non era sicuramente il figlio naturale di Cesare, né risulta che lo avesse adottato.

“ Sono il padre dei miei giocatori, devo stare vicino a loro: non li critico mai”. Queste invece sono le parole di Rocco Commisso di qualche ora fa in riferimento ai giocatori della Fiorentina. Dal suo arrivo a Firenze infatti il patron viola si è sempre dimostrato uomo passionale e carnale, molto attacco alla causa viola e in stretto contatto con la squadra. Ricordiamo che fin da subito prese sotto la propria ala Chiesa. Inutile ribadire come poi siano andate le cose. Forse tradimento è una parola troppo grossa, visto che parliamo di professionisti, ma certo è che il presidente gigliato non sia rimasto contento del trattamento riservatogli dall’ex 25 viola al momento del suo passaggio in bianconero.

Acqua passata certo, ma il film Chiesa-Commisso sembra ripetersi sul fronte rinnovo Vlahovic. Commisso si coccola il giovane attaccante serbo sperando di convincerlo a rimanere a Firenze ancora per un po’. I palleggi al centro sportivo, le foto alla cena coi giocatori, tutti atteggiamenti da vero “padre” di questa Fiorentina. Tuttavia la storia insegna che le congiure possono svelare mandanti e assassini inaspettati. Metaforicamente parlando ci aspettiamo che Vlahovic non pugnali alle spalle il suo presidente e soprattutto i suoi tifosi. Cresciuto con la casacca viola sulle spalle, il serbo è esploso in questa stagione così strana e sta trascinando la Viola verso la salvezza. Riporre le armi, nessuna lotta, la soluzione. Un nuovo contratto e un progetto ambizioso la ricetta per un lieto fine.