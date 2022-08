Tutto fatto per il rinnovo di uno dei prospetti principali della Primavera: Sene si lega alla Fiorentina

Grande protagonista con l’Under 18 viola la scorsa stagione, chiusa con 23 reti in 25 partite, Fallou Sene si legherà molto presto alla Fiorentina con un rinnovo importante. Uno dei tanti che la società viola sta portando avanti per tutelare il proprio patrimonio giovanile: come raccolto da Fiorentinanews.com, e dopo quanto vi avevamo anticipato, l’accordo tra le parti è stato raggiunto e l’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Per Sene, classe 2004, si aprono ora le porte della Primavera, a cui si era affacciato già nella scorsa stagione: sarà uno degli attaccanti di riferimento per Aquilani.