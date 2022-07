Tutto pronto anche per il ritiro della Primavera: Toci, Distefano e Gentile tornano con Aquilani. Bianco non può, Favasuli rimane a Moena

Non solo la Prima Squadra, anche la Fiorentina Primavera sta preparando la stagione sportiva 2022/2023. I giovani viola si sono ritrovati a Firenze qualche giorno fa per le visite mediche. Il 24 luglio Alberto Aquilani e i suoi ragazzi si sposteranno a Fiumalbo per iniziare un ritiro che andrà avanti fino al 6 agosto. Alcuni calciatori sono andati a Moena con i “grandi” ma hanno lasciato il ritiro proprio per aggregarsi ai loro compagni in Primavera.

In particolare sono stati Toci, Distefano e Gentile, tre classe 2003 che dunque possono ancora giocare con la squadra di Aquilani come fuori quota, anche se Toci potrebbe andare in prestito al Cosenza. Chi si trova ancora in Val di Fassa è Favasuli, centrocampista del 2004. Anche Bianco è a Moena ma non potrà più giocare in Primavera per limiti di età, per lui è possibile un prestito. Krastev e Amatucci sono a disposizione di Aquilani. Il tecnico si appresta a vivere la sua terza stagione in viola