Udinese e Torino sconfitte dal Bologna e lo Spezia di Dragowski: occasione sorpasso per la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Due vittorie in trasferta anche nel pomeriggio di Serie A nei due match in programma: il Bologna ha vinto a Udine mentre lo Spezia è andato ad espugnare il campo del Torino. Partita brutta e sporca quella dell’Olimpico Grande Torino dove i liguri hanno vinto per 1-0 grazie ad un rigore a fine primo tempo di Nzola. Decisivo nella ripresa anche Dragowski con un paio di parate, esordio invece per Zurkowski nel finale.

Sull’altro campo, rimonta del Bologna che era andato sotto nel primo tempo per un gran gol di Beto, a cui poi era stato annullato il raddoppio per fuorigioco. Gol negato anche a Sansone, sempre per off side ma lo stesso Sansone ha poi pareggiato a inizio ripresa mentre nel finale Posch di testa ha determinato l’1-2 finale.

Occasione dunque per la Fiorentina che in caso di risultato grosso a Roma, sorpasserebbe i friulani e staccherebbe i granata.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 47, Milan 38, Juventus 37, Inter 37, Lazio 34, Roma 31, Atalanta 31, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 23, Bologna 22, Monza 21, Lecce 20, Spezia 18, Empoli 18, Salernitana 18, Sassuolo 16, Verona 9, Sampdoria 9, Cremonese 7.