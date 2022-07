UFFICIALE: Anche un altro giovane viola si trasferisce in prestito alla Reggina

Adesso è ufficiale: Vittorio Andrea Agostinelli passa a titolo temporaneo dalla Fiorentina alla Reggina. In attesa dei comunicati dei due club, il suo contratto è stato depositato in Lega Serie B dagli amaranto, che concludono il terzo acquisto in prestito dalla società viola. Agostinelli, infatti, raggiunge Niccolò Pierozzi e Eduard Dutu.

Dopo due anni e mezzo passati nel settore giovanile della Fiorentina, questa è la prima volta in Serie B per Agostinelli, nonché la prima esperienza in prestito nel calcio professionistico. Per lui, sarà un semplice prestito secco: tornerà alla base a fine stagione.