La notizia era nell’aria, ma adesso è anche ufficiale: Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Cagliari. L’ex allenatore tra le altre della Fiorentina, da poco entrato nella Hall of Fame viola, va a sostituire un’altra vecchia conoscenza dei tifosi gigliati, Fabio Liverani, sulla panchina dei sardi. La missione ritorno in Serie A si presenta assai ardua per Ranieri, visto che il Cagliari attualmente si trova quattordicesimo, ma la classifica è ancora molto corta e permette di credere ancora nella rimonta per entrare in zona playoff.