UFFICIALE: La Fiorentina acquista a titolo definitivo Barak. Niente riscatto, decadute le condizioni. I dettagli

Secondo quanto si apprende dal sito della Lega Serie A, la Fiorentina ha acquistato a titolo definitivo Antonin Barak dall’Hellas Verona. Il trequartista ceco, dunque, diventa a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, dunque, non c’è stato nessun anticipo del riscatto, con le precedenti condizioni stabilite per l’obbligo di acquisto in estate che sono decadute.

Barak si lega al club viola fino al fino al 30 giugno 2027. Rimangono da capire le cifre di un’operazione slegata dal precedente prestito.