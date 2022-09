UFFICIALE: Nastasic è arrivato in Spagna: “Una nuova opportunità per me, faremo grandi cose insieme”

Nell’ultimo giorno di mercato, Matija Nastasic ha lasciato la Fiorentina. Il difensore, arrivato appena un anno fa dallo Schalke 04, ha rescisso il contratto con la società di Commisso, andando a sposare la causa del Maiorca. Adesso è arrivata anche l’ufficialità del suo arrivo in Spagna, questo il comunicato del club maiorchino:

“L’RCD Mallorca ha acquisito il difensore serbo Matija Nastasić (Belgrado, Serbia, 1993). Il calciatore ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2023. Nastasić arriva sull’isola dopo aver giocato la scorsa stagione con la Fiorentina in Serie A italiana e con una lunga carriera nei principali campionati europei, dopo essere passato da Inghilterra, Italia e Germania. In Premier League ha giocato per il Manchester City, dove ha vinto due titoli, il campionato e il Community Shield. Successivamente, ha firmato per lo Schalke 04 della Bundesliga dove ha giocato per sette stagioni. Nel 2021 è tornato alla Fiorentina, club che gli ha aperto le porte dell’élite calcistica europea. Nastasić ha anche esperienza in competizioni internazionali, avendo giocato 28 partite europee tra Champions League, Europa League e Conference League. Inoltre, è stato internazionale con la Serbia in 34 partite fino ad oggi.

Le sue prime parole da giocatore maiorchino sono state per parlare della nuova sfida che gli si presenta, quella di poter giocare nella Liga. “È una nuova opportunità per me. È qualcosa di nuovo per me. Ho giocato in Inghilterra, Germania e Italia e questa è una nuova sfida per me. Quando ho visto la possibilità di giocare per l’RCD Mallorca, non ho esitato”. . Nastasić arriva con un obiettivo chiaro, aiutare il club a rimanere in Prima Divisione per il terzo anno consecutivo. “È molto importante che la squadra rimanga in Prima Divisione. Sono sicuro che il girone di quest’anno sia ancora migliore, una squadra migliore e giocatori migliori. Lavoreremo sodo per avere successo. Il mio obiettivo principale è aiutare la squadra il più possibile, sia in campo che fuori. Faremo grandi cose”