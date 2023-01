UFFICIALE: Primo colpo della Fiorentina Femminile che si assicura un attaccante della Nazionale svedese

E’ tempo di mercato anche per la Fiorentina Femminile, ancora ferma dopo la pausa invernale. La squadra di Patrizia Panico da oggi potrà contare su un rinforzo in più, quello di Pauline Hammarlund, attaccante svedese arrivata dall’Hacken. Classe ’94, la calciatrice fa parte della Nazionale scandinava dal 2010 e vanta oltre 60 reti in carriera. Ecco la nota dell’ufficialità della società viola:

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Svedese Pauline Louise Hammarlund. Nata a Stoccolma il 7 Maggio 1994, Paluline è un’attacante e arriva dall’Hacken. In carriera ha vestito le maglie di Tyreso, Linkoping, Pitea e Kopparbergs Goteborg.

Nel suo palmares vanta due Campionati Svedesi e due Coppe di Svezia segnando oltre 60 reti.

In Nazionale Svedese dal 2010, ha vinto un argento Olimpico (Rio 2016) e un oro al Campionato Europeo U19.

Pauline ha firmato un contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2024“.