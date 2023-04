UFFICIALE: Reggina penalizzata di tre punti, Pierozzi e compagni scivolano all’ottavo posto

Era notizia di qualche ora fa che la Procura Federale avesse chiesto tre punti di penalizzazione nei confronti della Reggina, squadra in cui militano i giocatori di proprietà della Fiorentina Niccolò Pierozzi e Gabriele Gori. Ebbene, la richiesta è stata accolta dal Tribunale Federale Nazionale. Con questa penalizzazione di tre punti, la Reggina scivola dal quinto all’ottavo posto, a quota 46 a pari del Pisa (ma con scontro diretto a sfavore) e dietro Cagliari e Parma. Di seguito la nota ufficiale sul sito della FIGC:

“Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la Reggina 1914 (Serie B) con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Paolo Castaldi.

La società era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato pagamento in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 nonché per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022. Il TFN ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per ulteriori approfondimenti”.