Secondo quando si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie B, è ufficiale il passaggio di Vittorio Agostinelli dalla Fiorentina in prestito al Cosenza in Serie B. Il giocatore classe 2002 aveva interrotto il prestito con la Reggina, dove nei primi 6 mesi di stagione non aveva trovato grande spazio.

Adesso per lui un’altra avventura nella serie cadetta, sempre in Calabria.