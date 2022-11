Ugo Conti: “Pioli è il punto debole del Milan. La Fiorentina? Jovic e Cabral sono bravi ma può giocare anche senza attaccanti”

Su Milan-Fiorentina di domani si è espresso anche l’attore e tifoso rossonero Ugo Conti, che ha parlato così a Radio Bruno:

“All’allenatore della Fiorentina piace giocare bene e nel campionato italiano se sei troppo presuntuoso poi la prendi in quel posto, come dicono a Londra. Fiorentina ancora in Europa? Sotto al Milan credo che ci sia un equilibrio pazzesco, tolta la follia di juventini e interisti che pensano di rivincere lo scudetto. Non escluderei che possa arrivare anche tra le prime 4-5. Credo che la Fiorentina possa giocare anche senza attaccanti, ha centrocampisti bravi che si sanno inserire. Sia Cabral che Jovic sono validi ma la forza della Fiorentina è la squadra.

Punti di forza e debolezza del Milan? Punto debole è l’allenatore Pioli, il punto forte è la voglia di questi ragazzi, che non sono fenomeni, però hanno voglia di far bene e di farsi notare. Il livello è buono ma non eccellente, però siamo campioni d’Italia”.