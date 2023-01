Ultime 72 ore di mercato. Il tavolo degli affari dell’Atalanta resta in piedi, la Fiorentina…

Ci siamo, la fine del calciomercato invernale è sempre più vicina. E la Fiorentina ha smosso qualcosa nell’ultima settimana. Oltre all’ufficialità dell’acquisto di Josip Brekalo dal Wolfsburg, il club viola rimane a osservare le due pedine, puntate ormai da tempo, in casa Atalanta.

Come riportato da La Nazione, infatti, a margine dell’operazione Gollini la Fiorentina vorrebbe tornare a dialogare con il club nerazzurro. Due i motivi principali: il difensore Giorgio Cittadini, in prestito al Modena e sul quale si può lavorare anche per giugno, e l’attaccante Duvan Zapata. In entrambi i casi, l’Atalanta sembra essere disposta a intavolare una trattativa, ma non possono non venire in mente le chiarissime parole di Barone sul discorso centravanti. I dubbi sul colombiano, inevitabilmente, rimangono.