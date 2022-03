Un acciaccato Piątek parte dalla panchina con la sua Polonia contro la Svezia. Out anche Zurkowski

Da poco diramate le formazioni ufficiali di Polonia–Svezia, finale dei playoff per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Per questa sfida cruciale, l’attaccante della Fiorentina Krzysztof Piątek parte dalla panchina a causa dei problemi fisici dell’ultima settimana. Durante la sfida contro la Scozia, il numero 19 ha riportato un taglio all’altezza del tendine d’Achille e gli sono stati applicati sette punti di sutura. È panchina anche per il talento della Viola in prestito all’Empoli Szymon Zurkowski.