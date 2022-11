Un altro fiorentino per la porta? La Fiorentina pensa a Cragno e può nascere la staffetta con Gollini

L’estate scorsa la Fiorentina aveva di fatto riportato a casa un ‘fiorentino’, non di nascita ma di formazione calcistica, come Pierluigi Gollini e ora a gennaio potrebbe fare lo stesso ma con un fiorentino autentico come Alessio Cragno. L’avventura del numero uno-rapper sembra davvero in procinto di chiudersi in anticipo, così come quella dell’ex cagliaritano al Monza. Ecco allora, scrive La Nazione, che la società viola potrebbe chiedere ai sardi il dirottamento in viola del portiere classe ’94, da alternare a Terracciano. Per lui sarebbe il primo ritorno a casa dai tempi della Cattolica Virtus, dove lo scovò il Brescia, con un percorso molto simile a quello di Viviano.