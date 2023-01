Un altro lutto rattrista il calcio brasiliano: è morta la leggenda del Vasco da Gama che fu vicina anche alla Fiorentina

Un altro lutto nel mondo del calcio. Dopo Mihajlovic, Pelé, O’Neill e Vialli, c’è registrare anche la morte di Roberto Dinamite: l’ex centravanti del Brasile, leggenda del Vasco da Gama e con una breve avventura al Barcellona. Si è spento quest’oggi all’età di 68 anni e la notizia ha prodotto il cordoglio unanime di tutto il Brasile del pallone.

Nel 2021 gli era stato diagnosticato un grave male all’intestino e come gli altri ex calciatori venuti a mancare in queste settimane, non ce l’ha fatta. Dinamite, oriundo di chiare origini italiane, quando era in attività venne accostato anche ad alcune squadre italiane interessate alle sue prestazioni oltreoceano. In primis c’era proprio la Fiorentina.