A vincere il premio come miglior giocatore della stagione dell’Hellas Verona è stato il neo acquisto della fiorentina Sofyan Amrabat. Il centrocampista è stato il giocatore gialloblù più volte votato dai tifosi veronesi come migliore in campo. Il marocchino ha ringraziato i tifosi dell’Hellas con un Grazie butei!

