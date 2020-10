Un arbitro top per Roma-Fiorentina

Da pochi minuti l’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per quanto riguarda la sesta giornata di campionato che vedrà la Fiorentina impegnata a Roma contro i giallorossi domenica alle ore 18. La scelta per il big match è ricaduta su Daniele Orsato della sezione di Schio. Un fischietto decisamente importante per quello che sarà un match di cartello. Orsato sarà coadiuvato da Bindoni e Prenna come assistenti mentre al VAR ci sarà Calvarese.

