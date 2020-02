Un Benassi così è un lusso per la Fiorentina e Duncan trova la strada in discesa

Il centrocampo della Fiorentina è senza dubbio il reparto maggiormente in difficoltà in questo momento della stagione: troppo poca la proposta di gioco degli interpreti di Iachini, che latitano anche dal punto di vista dell’intensità. Uno dei più in difficoltà contro l’Atalanta è stato senza dubbio Marco Benassi, che ha sbagliato tanto tecnicamente senza sostenere praticamente mai la manovra. Un lusso per una squadra come la Fiorentina, dato che l’ex granata non eccelle nemmeno in fase difensiva. Ecco allora che per il rientrante Alfred Duncan la strada per il campo potrebbe farsi piuttosto agevole, perché il tecnico viola cerca maggior dinamismo e contributo tecnico, le doti per le quali il ghanese è stato acquistato.