Un bilancio in perfetto equilibrio e un ultimo rovescio interno davvero brutto: Ecco l’arbitro di Inter-Fiorentina

La partita tra Inter e Fiorentina, in programma sabato prossimo con inizio alle ore 18, sarà diretta da Fabio Maresca della sezione di Napoli.

Il suo score totale con i viola è fin qui in perfetto equilibrio: 3 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte.

Nella stagione in corso ha diretto la formazione gigliata una sola volta e c’è da dire che non è andata affatto bene perché lo scorso 10 ottobre 2022 è andato in scena un vero e proprio rovescio interno contro la Lazio (0-4).

Prima di quel match c’era stato un altro squillante risultato, ma in quella circostanza a favore dei viola: alla 22esima giornata della scorsa stagione era arrivata la vittoria sul Genoa per 6-0.