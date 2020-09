Un Biraghi così promette bene, ma la Fiorentina vuole comunque coprirsi

Il Corriere dello Sport – Stadio pone i riflettori su Cristiano Biraghi. Il terzino, tornato in viola dopo una stagione all’Inter, ieri contro ha giocato una grande partita, ma la sua permanenza in viola non è ancora garantita. In caso di una sua partenza sono due i giocatori che la Fiorentina ha messo in lista come alternativa. Uno è l’ex esterno dell’Udinese Ken Sema tornato al Watford, l’altro è Antonio Barreca, il quale è in forza al Monaco ma non ha ancora giocato neanche un minuto in Ligue 1 e ieri sera non era nemmeno in panchina. Va precisato però come ieri Biraghi nella gara contro il Torino sia dato molto da fare arando spesso la fascia di sua competenza: per capire se resterà viola bisognerà comunque attendere la fine del mercato.

