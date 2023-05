Un colpaccio storico che dipende dalla variabile Fiorentina

L’Italia spera in un colpaccio storico: avere addirittura otto squadre ai blocchi di partenza della nuova stagione delle coppe europee. E tutto dipende esclusivamente dalla variabile Fiorentina che in questo momento non ha la possibilità di raggiungere il settimo posto e che per giocare in Europa, senza se e senza ma, ha una sola possibilità: vincere la Conference League nella prossima finale del 7 giugno contro il West Ham.

Così facendo, Italiano e i suoi avrebbero la certezza di essere nella prossima Europa League.

Poi ci sarà sicuramente il discorso Juventus e penalizzazioni (ulteriori) da dover affrontare. E in questo caso potrebbe essere utile arrivare all’ottavo posto in campionato. La volata per questo piazzamento vede Torino, ancora la Fiorentina, il Monza e il Bologna impegnate.